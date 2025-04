Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde özel durumlu Umut Can Özel’in askerlik hayali gerçek oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Akçabel Köyü’nde yaşayan Umut Can Özel’in asker olma hayali düzenlenen özel törenle gerçeğe dönüştü. Umut Can Özel, çocukluğundan bu yana asker olmayı hayal eden özel durumlu bir genç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne duyduğu büyük sevgi ve bağlılık, onu her zaman askerlik hayalini kurdu. Ailesi ve çevresindekiler, Özel’in bu hayalini gerçekleştirmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan’ın desteğiyle Umut Can için özel bir askerlik töreni düzenlendi. İlçe jandarma komutanlığında düzenlenen törende, Umut Can Özel ve ailesi büyük bir heyecan yaşadı. Askeri üniformasını giyen Umut Can, tören alanına gururla adım attı. Törene katılan askerler ve komutanlar, ona tam anlamıyla bir asker gibi davranarak unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Tören sırasında Umut Can, diğer askerlerle birlikte yemin etti ve askerlik görevini temsili olarak yerine getirdi. Ardından, kendisine özel olarak hazırlanan terhis belgesi takdim edildi. Bu anlamlı an, törene katılan herkes için duygusal bir atmosfer oluşturdu. Ailesi ve yakınları, Umut Can’ın gözlerindeki mutluluğu görmekten büyük bir gurur duydu.

Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Askerlik, milletimizin bağımsızlığını ve birliğini koruyan kutsal bir görevdir. Bugün, Umut Can’ın bu görevi temsili olarak yerine getirmesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Onun gözlerindeki mutluluk, azmi ve vatan sevgisi, bizlere her bireyin toplum içinde önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu tür etkinlikler, özel durumlu bireylerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplum olarak dayanışma ruhumuzu pekiştiriyor. Her bir bireyin hayatına dokunmak, onların hayallerine ortak olmak bizler için en büyük sorumluluklardan biridir. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo, bu sorumluluğun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor" diye konuştu.