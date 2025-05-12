Nazilli Belediyesi Büyükler Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen Dedemin Kumandası adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eşi Ayşin Tetik, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Nurşen Osanç ile Yeis Egehan Kozlarlı’nın üstlendiği oyun, hem mizahi dili hem de toplumsal mesajlarıyla dikkat çekti.

Sanatseverler tarafından ilgiyle izlenen oyun sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Nazilli Belediyesi’nin kültürel faaliyetler kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin artırılarak devam edeceğini ifade eden Başkan Tetik; "Tiyatro grubumuz aylarca süren hazırlıkların ardından çocuklar, gençler ve büyükler gruplarının gösterimleri ile bizlerle bir araya geldi. Profesyonel oyuncuları izliyor gibi hissettiğimiz birbirinden güzel çalışmalara imza atan bu güzel ekibi kutluyorum" dedi.