E-ticaret platformu n11, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için özel kampanyasını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nde annesini özel bir hediyeyle sevindirmek isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, belli bir miktar harcama ve üzeri alışverişlerde sepette indirim sunulan kampanya kapsamında yapılan alışverişler için 12 aya varan taksit imkânı da bulunuyor. E-ticaret platformu, Anneler Günü’ne sayılı günlerin kaldığı 5 Mayıs haftasında ise son 30 günün en düşük fiyatlı ürünlerini ve belli bir miktar harcama altı ürünleri kampanyaya dahil ederek ücretsiz kargo avantajı sunuyor. Anneler Günü’nde annesine ne alacağına karar veremeyenler, n11’in 300 binden fazla iş ortağının sunduğu geniş ürün yelpazesi arasından zevkine ve bütçesine uygun seçim yapabiliyor. Kolyeler, zarif bileklikler ve şık küpeler gibi takı ve aksesuarların yanı sıra çok bilinen markaların parfümleri ile cildine özen gösteren kadınların vazgeçilmezi olan cilt bakım ve kozmetik setlerine e-ticaret platformundan ulaşılabiliyor. Ayrıca teknoloji ürünleri, giyim, cüzdan, çanta, fular ve saat gibi seçenekler de Anneler Günü için hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.