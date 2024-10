Diyetisyen Hande Selin Ok besinlerin duygu durumumuzu etkileyebildiğine dikkat çekerek, mutluluğun bir yolunun da beslenmeden geçtiğini söyledi. Ok, “Beyin, serotonin adı verilen bir kimyasal haberci ile mutluluk hissini sağlar. Serotonin üretimi için vücudun triptofan adlı bir aminoasite ihtiyacı vardır. Bu nedenle triptofandan zengin yiyecekler tüketilmelidir.” dedi, triptofan içeren 16 besini sıraladı.

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, serotonin hormonunun ruh sağlığımızdan vücut fonksiyonlarımızın çalışmasına kadar geniş bir etki alanı bulunduğunu, sindirim sistemi sorunlarının düzenlenmesinden uyku kalitesinin yükselmesine kadar yarar sağladığını vurguladı. Serotoninin mutluluk hormonu olarak bilindiğini, sağlanması için triptofan içiren besinlere soframızda yer vermemiz gerektiğini belirten diyetisyen Ok, “Triptofan içeren besinler arasında somon, yumurta, peynir, hind, kinoa, kabak çekirdeği, ananas, fındık ve yulaf sayılabilir. Ayrıca çikolata, muz, kuru erik, badem ve ceviz gibi besinler de beyinde endorfin salgılanmasına yardımcı olur” diye konuştu. Ok, mutluluk veren besinlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"1- Muz

Yüksek miktarda triptofan içerir, bu da vücutta serotonine dönüşerek ruh halini iyileştirir. B6 vitamini bakımından zengindir, bu da serotonin üretimini destekler. Kahvaltıda yoğurt ile, ara öğünlerde kuruyemişlerle tüketilebilir.

2-Kinoa

Son dönemlerde adını sıkça duyuran bir tahıl olan kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden zengin bir besindir. Kinoa beyaz, kırmızı, siyah renkteki seçenekleriyle kısır, salata, köfte, tahıllı kurabiye ve hafif tatlıların içinde değerlendirilebilir.

3-Bitter çikolata

Endorfin ve serotonin seviyelerini artırarak mutluluk hissi verir. Antioksidanlar bakımından zengindir ve kalp sağlığını destekler.

4-Somon balığı

Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir, bu da beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirir. D vitamini kaynağıdır, bu da serotonin seviyelerini artırır. Haftada iki kez ızgara veya fırında pişirilmiş somon balığı tüketilebilir. Yanında limonlu bir salata ile yenebilir.

5-Kabak çekirdeği

20 gram kabak çekirdeğinde 120 mg triptofan bulunmaktadır. İçerdiği bu mutluluk öncüsü aminoasit sayesinde serotonin salgılanmasına yardımcı olur.

6-Kırmızı meyveler

Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyveler, yüksek oranda antosiyanid içeriyor. Bu da depresyonu azaltıyor. Bu meyvelerin duygu durum dengeleyici ilaçlar ile benzer özellikleri de bulunuyor.

7-Yumurta

Yüksek kaliteli protein ve B12 vitamini kaynağıdır, bu da enerji seviyelerini artırır ve ruh halini iyileştirir. Triptofan içeriği ile serotonin üretimini destekler.

8- Ispanak

Folat açısından zengindir, bu da serotonin seviyelerini artırır ve depresyon riskini azaltır. Demir ve magnezyum içerir, bu da enerji seviyelerini yükseltir. Salatalarda veya yemeklerde tüketilebilir. Smoothie’lere eklenebilir.

9-Zerdeçal

Zerdeçal, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Bu baharatı pırasa, karnabahar gibi yemeklerinize katabilir, yumurta, salata ve yoğurdun içine de ilave edebilirsiniz.

10-Ceviz

Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir, bu da beyin sağlığını ve ruh halini iyileştirir. Protein ve lif içeriği ile uzun süre tok kalmayı sağlar.

11- Yaban mersini

Antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengindir. Serotonin üretimini destekleyen antosiyaninler içerir. Ara öğünlerde taze olarak yanına kuruyemişlerle tüketilebilir. Smoothie’lere veya yoğurda eklenebilir.

12-Yoğurt

Probiyotikler açısından zengindir, bu da bağırsak sağlığını iyileştirir ve dolaylı olarak ruh halini iyileştirir. Kalsiyum ve protein kaynağıdır, bu da genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapar.

13-Amaranth

Amaranth, protein değeri yüksek olması nedeni ile yeni gündemde olan bir besindir. Kinoa gibi triptofan içeriği yüksektir. İçerdiği protein sayesinde emilimi de arttığından mutluluk veren besinler arasındadır. Akşam yemeklerinde 2 yemek kaşığı amaranth tüketilebilir.

14-Hindi eti

Hindi eti yine triptofan açısından zengin bir besindir. Hem yüksek miktarda protein içermesi hem de selenyum ve B12 vitaminleri açısından zengin bir besin olması nedeni ile tüketimi önerilmektedir.

15-Bezelye

Ana öğünlerden birinde bezelye tüketmek kişinin kendini daha iyi hissetmesini yardımcı olmaktadır. Bezelye serotonin seviyesini yükseltmek için önemli bir kaynaktır.

16-Avokado

Folik asit içeriği ile metabolizma için kullanılıyor ve bu da enerji seviyesini yükseltiyor. Eğer modunuzu daha iyi yapacak bir besine ihtiyacınız varsa, tüm gün mutlu olmanızı sağlayacak besinlerden biri de avakadodur.