Mütefekkir yazar D. Mehmet Doğan anısına hazırlanan kitap okuyucuyla buluştu. ‘Türk Dünyasının Bilgesi’ ismi verilen kitapta Doğan’ın kültür dünyası için gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra eserlerinin toplumda bıraktığı yankılar ele alındı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu Başkanı mütefekkir yazar D. Mehmet Doğan anısına TYB İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan kitap okuyucuyla buluştu. 2024 yılının Ağustos ayında vefat eden ve ardında silinmez izler bırakan Doğan’la ilgili Türk dünyasının önde gelen yazarları da duygu ve düşüncelerini paylaştı. ‘Türk Dünyasının Bilgesi’ ismi verilen kitapta Doğan’ın kültür dünyası için gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra eserlerinin toplumda bıraktığı yankılar da ele alındı.

“Memleketimize yönelik faydalı çalışmalara öncülük etti”

Kitabı büyük bir özveri ve emekle hazırlayan TYB İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatma Gülşen Koçak, “Bir kültür savaşçısı olan D. Mehmet Doğan 77 yaşında göçünü topladı. Vefatı Türk milletinin evlatlarında derin bir üzüntüye sebep oldu. Türk dünyasının birçok şehrinden eli kalem tutan şair ve yazarlar merhumla ilgili taziyelerini sundular. Hizmet ettiği coğrafyamızın her yanından insanlar onunla ilgili unutulmaz hatıralarını paylaştı. Türkiye’nin bütün şehirlerinden insanlar cenaze namazına katıldı. Milletimiz bir kez daha medeniyetimize ömrünü adayan bir değerine sahip çıktı. Bütün öncü şahsiyetler gibi Doğan da ülkesinin tarihine ve istikbaline yönelik faaliyetlerde bulundu. Osmanlı sonrasında yaşadığımız krizlerin çözümü noktasında önerilerde bulundu. Cumhuriyetle birlikte başlayan batılılaşma serüvenimizin yanlışlıklarını halkımıza haykırdı. Batılılaşmayı bir ihanet olarak gördü. Genç yaşta kaleme aldığı eserle bu konuda yeni nesilleri uyardı ve uyandırdı. Mehmet Doğan kurucu bir şahsiyetti. TYB’yi kurdu ve bugünlere getirdi. Memleketimize yönelik faydalı çalışmalara öncülük etti. İyi bir yazar olduğu gibi iyi bir teşkilatçıydı” ifadelerini kullandı.

“Hazırladığımız bu eser hem vefa hem de veda kitabı olarak değerlendirilebilir”

Hazırlanan kitabın hem vefa hem de veda eseri olduğunu söyleyen Koçak, “Çok sayıda eser kaleme alan Mehmet Doğan adına TYB İstanbul tarafından farklı zamanlarda geniş katlımla nitelikli saygı programları düzenlendi. Belgesel ve kitap çalışması yapıldı. Yaşarken hazırlanan eserleri vefa kitabı olarak değerlendiriyoruz. Hazırladığımız bu eser de hem vefa hem de veda kitabı olarak değerlendirilebilir. Hepimizin üzerinde emeği var. O bizim manevi babamızdı. Bu kitap vesilesiyle bir kez daha saygımızı sunmak istedik. Değerli büyüğümüzün aziz ruhu şad olsun” dedi.