Akdeniz’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidinde kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi’nde akşam saatlerinde başlayan kar, sis ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin’in Mut ilçesinde bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesinde durdurarak, sürücülere zincir takmaları konusunda uyarıda bulundu. Zincir takmayan ve kar lastiği olmayan araçlar geri gönderilerek geçişine izin verilmedi.

Kara yolları ekiplerinin de, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.