Mersin’in Mut ilçesinde ’Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsünün bu yıl 30 Mayıs ile 01 Haziran tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsü düzenleniyor. Festivalle ilgili Mut Belediye Başkanı Murat Orhan bilgi verdi.

Başkan Orhan "Bu yıl 63’üncüsünü kutlayacağımız Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivalimiz, 30- 31 Mayıs ve 01 Haziran tarihlerinde başlayacak. Bahçeler cenneti olan Akdeniz bölgesinde Torosların güney yamaçlarında lokalize olmuş, tamamen mikro klima özelliğe sahip ilçemizde, ekonomimiz zaten tarıma dayalı bir ekonomi. İnsanlarımızın yüzde 95’i tarıma dayalı, dolaysıyla ana ürünlerimizden birisi olan kayısının gerek ülkemizde gerekse yurt dışında tanıtılmasıyla ilgili festivalimizin bu yıl 63’cüsünü düzenleyeceğiz"dedi.

30 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Tarihi Çınaraltı Parkında festivalin açılışının yapılacağı aktaran Başkan Orhan, "Her yıl olduğu gibi halk oyunlarıyla açılışını yapacağız. Açılıştan sonra protokol konuşmaları olacak. Bunun yanı sıra yine klasik kayısı yeme yarışması, havuza kayısı dökme etkinliği festivalimiz kapsamında olacak. İlçe şehir stadımızda konserlerimiz olacak. Festivalden ziyade bizim için bayramın birinci günü akşamı ilçe stadında Mustafa Taş ve Sefo konser verecek. Festivalin ikinci günü gündüz ise pehlivanlarımızın güreş müsabakası düzenlenecek. Akşamı ise Bilal Sonses ve Zeynep Bastık konserimiz olacak. Üçüncü günü gündüz de güreş müsabakasının finali. Bunun yanı sıra satranç, voleybol, resim sergisi, güreş gibi dallarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Şehir stadında tamamen çocuklarımıza yönelik bir çocuk şenliği yapılacak. Palyaço gösterisi gibi gösteriler yapılacak" diyerek bilgi verdi.

Festivale herkesi davet eden Orhan, sofralık kayısıda Türkiye’nin yüzde 90’nını karşılayan bir ilçe olduklarını vurgulayarak, etkinliğin önemini dile getirdi.