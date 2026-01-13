Mersin Mut Devlet Hastanesi'ne bebek ve anne sağlığında ileri görüntüleme imkanı sağlayacak 4D ultrason başta olmak üzere son teknoloji yeni cihazların kazandırıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne yeni cihazlar kazandırıldı. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Hüseyin Özer, yaptığı açıklamayla yeni cihazlarla ilgili bilgi verdi. Başhekim Özer' Mut'umuza sağlıkta güç katan yeni yatırımlar bakanlığımızın ve Mersin Sağlık Müdürlüğü'müzün destekleriyle, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla önemli sağlık yatırımları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 4D ultrason ile anne ve bebek sağlığında ileri görüntüleme imkanı, ortopedide hassas ve güvenli cerrahiye imkan sağlayan C kollu röntgen teknolojisi, ameliyatlarda güvenliği artıran yeni nesil anestezi cihazı, ağız ve diş sağlığında modern ve konforlu hizmet sunan yeni nesil diş ünite ve yeni doğan bebeklerimiz için transport kuvözü ile güvenli yaşam desteği, bakanlığımız tarafından hastanemize kazandırılmıştır. Özellikle Mut'ta bir ilk olan en son model 4D ultrason cihazı ile gebelik takipleri daha güvenli ve ayrıntılı şekilde yapılabilecek, yeni cihazlarımız sayesinde hem tanı hem de tedavi süreçlerinde hizmet kalitemiz daha da artacaktır' dedi.