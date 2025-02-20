Muş’un merkeze bağlı Tüten köyünde rahatsızlanan 53 yaşındaki Seyfettin Akın, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Tüten köyünde yaşayan 53 yaşındaki Seyfettin Akın’ın karın ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. Kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşabilmek için sağlık, UMKE ve karla mücadele ekipleri seferber oldu. Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda köy yolu açıldı. Sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.