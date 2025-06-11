Muş’ta evlat nöbetini sürdüren aileler, terörsüz Türkiye sürecinden umutlu olduklarını söyleyerek, çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısını yeniledi.

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlardan umutlu olduklarını belirterek, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Her hafta çarşamba günü parti binası önünde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla yıllardır sürdürdükleri mücadeleyi devam ettiriyor. Evlat hasretiyle yanan anne ve babalar, çocuklarına kavuşacakları günü umutla bekliyor.

Barış süreci yönünde atılan adımların kalıcı hale gelmesini isteyen aileler, bu ortamın dağa götürülen çocukların geri dönmesi için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Sağlanan huzur ve güven ikliminin, yıllardır seslerini duyurmaya çalışan anneler için yeni bir umut kapısı olduğunu ifade eden Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlunun Bursa’dan kaçırıldığını söyledi. 9 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını ifade eden Koçhan, "Bayramlar bize acı geliyor. Bu süreçten (Terörsüz Türkiye) çok memnunuz. Bir an önce bunun çözülmesini ve çocuklarımız evlerine dönmesini bekliyoruz. Devletten de bunu umut ediyoruz. Bayramlarda bir yanımız boş. Biran önce bu iş çözülsün ve çocuğumuza kavuşalım. Büyüklerimizden rica ediyorum. Bu barış sürecinden dolayı 4 kişi geldi teslim oldu ve diğerlerini de bekliyoruz" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise "8 yıldır evladımdan hiçbir haber alamadım. Çocuğumu istiyorum. Bu süreç başladı, çok sevinçliyiz. Allah Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Allah onun başımızdan eksik etmesin. Tüm görevlilere Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir kişi bile dağda kalmayacak" ifadelerini kullandı.