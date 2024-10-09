Muş’ta çocuklarını terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor.

DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına "teslim ol" çağrısı yaptı. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil yavrum. Gelin teslim olun senin baban hasta. Ersin gel oğlum baban senin derdinden hasta oldu. Dağların başında mağaralarda devlet kurulmaz yavrum. Gel devletimize sığın, bir bayrağımız var. Yeter artık anne ve babaların ağladığı. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum gelin teslim olun. Yolunuz yol değil, sizi kandırmışlar. Bu Amerika’nı davasıdır, bizim davamız değil” dedi.

Oğluna seslenen Şahinaz Özcan da 8 yıldır çocuğunun kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. DEM Parti ve PKK’dan çocuğumu istiyorum. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol. 8 yıldır oğlumu bekliyorum" şeklinde konuştu.