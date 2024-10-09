Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ şehir merkezindeki okullarda hizmet veren kantinlerde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve hijyenik şartlarda hizmet alması amacıyla yapılan denetimlerde, kantinlerdeki yiyecek ve içeceklerin durumu, son kullanma tarihleri ve genel temizlik şartları kontrol edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinin sağlık standartların uygunluğunu sağlamak ve öğrencilerin güvenliğini ön planda tutmak için titiz bir çalışma yürüttü. Denetimlerde, kantin işletmecilerine kurallar ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgi verilirken denetimlerin devam edeceği ifade edildi.