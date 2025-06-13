Çorlu Melahat Kozar İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, sergiledikleri üstün performansla Tekirdağ il birinciliğinin ardından bölge birinciliğini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli zaferle birlikte ekip, Türkiye şampiyonası yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Tekirdağ’da düzenlenen il birinciliği yarışmasında rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Melahat Kozar İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, ardından bölge yarışmalarında da aynı başarıyı sürdürdü. Öğrencilerin sahneye taşıdığı geleneksel halk oyunları figürleri, kostümler ve müziğin uyumu izleyicilerden ve jüriden tam not aldı.

Ekibin bu büyük başarısında, öğrencilerin özverili çalışmaları kadar, öğretmenlerinin ve velilerin de büyük desteği bulunuyor. Haftalar süren yoğun provaların meyvesi olarak gelen bu şampiyonluk, hem okul camiasını hem de Çorlu halkını gururlandırdı.

Okul yönetimi, elde edilen bu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğrencileri ve emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik etti. Şimdi gözler, Melahat Kozar İlkokulu Halk Oyunları Ekibi’nin Türkiye şampiyonası sahnesindeki performansına çevrildi.