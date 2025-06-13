Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatleri arasında olan gençlerin uygun fiyatlı çay ve kahveye erişip sosyalleşeceği, vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği kafelerin ilki Kırk Altı Meydanın kısa süre içerisinde hizmete gireceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin, gençlerin sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik projelerine hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Genç dostu vizyonuyla Kahramanmaraşlıların takdirini kazandığı ifade edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde başlatılan çalışmalarda, yeni sosyal alanlar oluşturulduğu kaydedildi. Bu kapsamda hayata geçirilen Pusula Maraş çatısı altında yürütülen gençlik projelerinin sürdüğü aktarıldı.Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik son projesinin ise, onların doğrudan katılımıyla şekillenen Kırk Altı Meydan Kafe olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz ay Başkan Görgel’in katılımıyla gerçekleştirilen proje lansmanında oylama sonucunda, gençlerin önerileriyle sosyal kafelerin adı Kırk Altı olarak belirlendi. Projenin ilk örneği ise Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında yükseliyor. Şu anda inşa çalışmaları ve çevre düzenlemeleri büyük oranda tamamlanan Kırk Altı Meydan Kafe, kısa süre içerisinde tamamlanacak. Modern tasarımı ve erişilebilir yapısıyla dikkat çeken kafe, gençlere hem sıcak-soğuk içecek seçeneklerini uygun fiyatlarla sunacak hem de sosyalleşebilecekleri, vakit geçirebilecekleri konforlu bir ortam sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin farklı bölgelerinde de benzer sosyal alanların kurulması için çalışmaların sürdüğü ve kafelerin sayısının artırılacağı belirtildi.