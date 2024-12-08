Muş’ta bir ahırın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muş merkeze bağlı Yukarısızma köyünde Baran Kaçan’a ait ahırın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri zararı tespit etmek için çalışma başlattı. Ahırın soğukların ardından hava sıcaklığının artması ile duvardaki harcın erimesi sebebiyle çöktüğü belirtildi.