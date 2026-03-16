Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, il genelinde eğitim ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik hassasiyeti doğrultusunda Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ),çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'Bir Kitapla Geleceğe Işık Ol' kampanyasıyla ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak amacıyla 16 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kitap bağışları kabul edilecek.

Köy Okullarına Kütüphaneler Kazandırılacak, Mevcut Kütüphaneler Zenginleştirilecek

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında, vatandaşların bağışlayacağı kitaplarla kütüphanesi bulunmayan köy okullarına yeni kütüphaneler kazandırılması, mevcut kütüphanelerin ise farklı türlerde eserlerle zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede köy okullarındaki öğrencilerin kitaplara erişiminin artırılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitim süreçlerine katkı sağlanarak eğitim yolculuklarına destek olunması amaçlanıyor. Toplanan kitaplarla köy okullarındaki kütüphanelerin daha donanımlı hale getirilmesi planlanırken, her bir kitabın öğrencilerin merak duygusunu besleyerek bilgiye ulaşma yolculuklarında onlara ilham vermesi hedefleniyor. Kampanya ile il genelinden kitap bağışında bulunan vatandaşların da öğrencilerin gelişim sürecine katkı sunarak onların eğitim yolculuğuna anlamlı bir destek vermesi amaçlanıyor.

Küçük gibi görünen bir kitap bağışının bile bir çocuğun hayatında önemli bir fark oluşturabileceğine dikkat çekilen kampanya kapsamında, kitap bağışları 16 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında belirlenen bağış noktalarına veya ilgili irtibat numaraları aracılığıyla teslim edilebilecek. Toplanan kitaplar köy okullarına ulaştırılarak öğrencilerin kitaplara erişiminin artırılması amacıyla değerlendirilecek. Başlatılan kampanya ile vatandaşların bağışlayacakları yeni ya da evlerinde bulunan, kullanılmayan kitapların öğrencilerle buluşturulması hedefleniyor. Bağışlanan her kitap, çocukların bilgiye erişimini artıracak ve eğitim hayatlarında onlara yeni ufuklar açacak. İl genelinden yapılacak bağışların köy okullarındaki kütüphanelerin güçlenmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.