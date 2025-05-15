MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Uluslararası Dünya Su Günü Çalıştayı’nda kurulan uluslararası iş birliği bağları güçlenerek devam ediyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü farklı ülkelerden çalıştaya katılan akademisyen ve üst düzey yöneticiler ile ortaklaşa hazırladığı yeşil dönüşüme katkı, suya erişim ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda Avrupa Birliğine hibe başvurusu çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla’nın bir Dünya kenti olması ve dünyaya açılması fikri doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü uluslararası bağlantılarını gittikçe kuvvetlendiriyor.

Özellikle 22 Mart Dünya Su Gününde düzenlenen ve Uluslararası pek çok bilim insanının katıldığı çalıştayda kurulan köprüler büyüyerek devam ediyor. MUSKİ tarafından Romanya, Fransa ve Belçika başta olmak çok farklı ülkelerle yapılan işbirlikleri ile Muğla’ya yeni yatırımların gelmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği hibe programlarına başvuru yapılıyor

MUSKİ ekipleri tarafından Uluslararası geçerliliği olan ve değerlendirmeye tabi görülen önemli projeler hazırlanırken bu projeler için finans kaynağı arayışları sürüyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ve dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılar arasında sağlanan sözlü mutabakatlar hayata geçiyor. Yapılan iş birliği ile Avrupa Birliği hibe programlarına başvurular yapılarak Muğla’ya daha fazla yatırım yapılması amaçlanıyor. Özellikle yeşil dönüşüme katkı, suya erişim ve sürdürülebilir su yönetimi konularında hibe başvuruları yapılırken bu başvuruların olumlu sonuçlanması halinde Muğla’ya yatırım konusunda önemli bir kaynak sağlanmış olacak.