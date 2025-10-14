MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hazırlanan projelerin anlatılması ve taleplerin toplanması için Ortaca muhtarları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın büyük önem gösterdiği içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmeye yönelik, altyapı çalışmaları kapsamında sürekli hale getirilen muhtarlar toplantısı bu kez Ortaca’da gerçekleştirildi. Ortaca Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ,MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Meltem Sibel Tekeoğlu Kurtuluş katıldı.

Şengül, "Ortaca’nın 2024 yılında 8 milyon TL olan bütçesini bu yıl 110 milyon TL’ye yükselttik"

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, muhtarla iş birliği için kente hizmet ettiklerini vurgulayarak Ortaca’nın ihtiyaçlarının giderilmesi için geçen yıl 8 Milyon TL olan yatırım bütçesini bu yıl 110 Milyon TL’ye yükselttiklerini söyledi. Şengül, "Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda içme suyu ve altyapı problemlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için İlimiz genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler her bölgeye ayrı ayrı eğilerek sorunların tespitini yapıyor buna yönelik çözümler üretiyoruz. Tabi bu tespitleri yaparken en büyük iş birliğini ise muhtarlarımızla sağlıyoruz. Onlar halkın istediklerini, mahallelerinin eksiklerini bizlerle paylaşarak yeni hizmetlerin önünü açıyor. Bizler sorunları tespit edip buna yönelik projeler hazırlıyor ve gerek lokal gerekse bütüncül bir yaklaşımla eksikleri gideriyoruz. Bugün ise yine Ortaca’da görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. İlçenin sorunlarını ele alarak özellikle yağmur suyu ve kanalizasyon ile ilgili problemlerin çözümü için fikir alışverişinde bulunduk. İlçemize yaptığımız yatırımı yükselterek sürdüreceğiz. Kısaca baktığımızda geçen yıl Ortaca’ya 8 Milyon TL gibi bir yatırım bütçesi ayrılmıştı. Biz bunu bu yıl 110 Milyon TL’ye yükselttik. Bugün topladığımız görüş ve öneriler Ortaca için yeni projelerin hazırlanmasında çok önemli olacak. Kentimize hizmete etmeye ve güçlü bir altyapı oluşturmak için herkesle fikir alışverişinde bulunmaya, özellikle muhtarlarımızın ve halkımızın görüşlerini almaya devam edeceğiz" dedi.

Şengül Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Kaymakam Kenan Aktaş’ı Ziyaret Etti

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, muhtarlar toplantısının yanı sıra Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan’ı makamında ziyaret ederek altyapı sorunlarının bütüncül bir şekilde ele alınıp çözülmesi ve içme suyu sorunlarının giderilmesine yönelik projeler hakkında bilgi verdi. MUSKİ heyeti ayrıca Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş’ı makamında ziyaret ederek planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yaptı.