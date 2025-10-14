Elazığ’da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca’ya düzenlenen pompalı tüfekli saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde, çardakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kayıtlarda çardağa gelen şahsın pompalı tüfekle ateş etmesi ve Koca’nın yere yığılma anı görüldü.