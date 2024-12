Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Iğdır FK’yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıkan Muş Spor Kulübü, TFF 3. Lig’in 14. haftasında Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam eden Muş Spor Kulübü, bu hafta sonu oynayacağı Kuşadasıspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Çardak yönetimde başladı. 1071 Alparslan Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren sarı-beyazlı takımda teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu görüldü.

Sarı-beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncusu Akın Akman ve forvet Noyan Öz, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Muş Spor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası’nda Iğdır FK’yı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan başarılı sağbek Yusuf Yıldırım, ligde kalan 3 maçı kazanarak ilk devreyi en iyi yerde kapatmak istediklerini belirterek, “Dün Ziraat Türkiye Kupası maçında Iğdır FK karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Güzel bir oyun güzel bir sonuç oldu. Bugün de Kuşadası maçı hazırlıklarına başladık. İnşallah dün kupa maçında oynadığımız güzel oyunu lig maçlarında da oynamaya devam edeceğiz. Kupada gelecek olan rakiplerimiz için de iyi bir oyun sergilemek için elimizden geleni yapacağız. Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerleyeceğiz. Ligin ilk devresinde kalan son 3 maçımızı da almayı hedefliyoruz. Çünkü lig bizim için çok önemli. Sezon başından beri sağbek bölgesinde oynadım. Son iki maçta önde oynuyorum. Yani iyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hava soğuk diye gelmemezlik yapmasınlar her maçımıza bekliyoruz. Çünkü onların desteği bizler için çok önemli. Onlar arkamızda varken bizlere ayrı bir güç katıyorlar. Her zaman gelsinler bize destek çıksınlar çünkü bu takım her şeyin üstesinden geliyor” şeklinde konuştu.

Iğdır FK karşısında Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nun en güzel gollerinden birine imza atan Cem Çelik, oynanan güzel oyunun meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, “Öncelikle Iğdır FK maçından güzel bir sonuçla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Takım olarak şu anda çok iyi bir enerji yakaladık. Haftalardır iyi bir performans ortaya koyuyoruz ve bunun meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. İnşallah, Kuşadasıspor maçıyla bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Takım olarak yükselen performansımız, bireysel performanslara da olumlu yansıyor. Hocamızın katkıları ve dokunuşlarıyla herkesin performansı artmaya başladı. Taraftarımızın desteğiyle birlikte güzel günler bizi bekliyor. Devre arasına kadar önümüzde dört maç var. Bu süreçte dörtte dört yaparak devre arasına moralli bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız” dedi.