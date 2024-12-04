Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya’nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını belirtti.