Muş’ta baharın habercisi olan kardelenler, karların erimesiyle birlikte Muş Ovası’nı süslemeye başladı.

Kış aylarının sert geçtiği Muş’ta havaların ısınmasıyla doğa yeniden canlanıyor. Yılın ilk çiçeklerinden olan kardelenler, karla kaplı dağların eteğinde açarak göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor. Beyaz örtüyle bütünleşen bu zarif çiçekler, Muş Ovası’nda adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Özellikle Muş merkeze bağlı Donatım köyünde filizlenen çiğdem ve kardelenler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın müjdecisi olan bu nadide çiçekler, karlı zirvelerle oluşturduğu eşsiz görüntüsüyle doğanın cömertliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kardelen çiçeklerinin açması ile birlikte Muş Ovası’nın beyaz örtü ile kaplandığını ifade eden Muzaffer Göç, "Karların erimesi ile birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelen ve çiğdem çiçekleri açtı. Arkadaşlarımızla birlikte bu gün buraya fotoğraf çekmeye geldik. Tarlalarımız çiçeklerle süslendi. Fotoğrafçıların buraya ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Kardelen çiçeklerinin baharın müjdecisi olduğunu söyleyen Şeyma Kısayol, "Bu gün buraya baharın müjdecisi olarak açan çiçekleri ziyaret etmeye geldim. Endemik tür olan bu kardelen çiçekleri fotoğrafladık. Yağmur yağışı ile birlikte gökkuşağımda açtı. Çok güzel manzaralar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen Zeynep Zümra Yarçin, "Karların erimesi ile birlikte açan kardelen çiçeklerini ziyaret etmeye geldik. Çıkan kardelen çiçeklerini fotoğrafladık. Çok güzel bir gündü. Gökkuşağının açması ise daha güzel görüntüler oluşturdu" şeklinde konuştu.