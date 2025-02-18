Muratpaşa Belediyesi’nin Fikret Otyam Sergi Salonu, bu kez rengarenk nakışlarla hayat bulan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İran Dostluk Derneği’nin kadın üyeleri, belediyenin desteğiyle düzenlenen ücretsiz nakış eğitiminde hem el becerilerini geliştirdi hem de kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Eğitimde, ahşap kasnaklar üzerine gerilen keçe kumaşlar, kadınların adeta birer sanat eserine dönüştü. Katılımcılar, önce hayal güçlerini şablonlara yansıttı, ardından renkli ipler, boncuklar ve pullarla keçe üzerine eşsiz desenler işledi. Bu desenler, özenle kesilip kulak kancaları takılarak birbirinden şık küpeler haline geldi.

Nakış eğitmeni Elham Khalili, katılımcıların bu becerilerini günlük hayatta da kullanabileceklerini ve ürettikleri ürünlerle ek kazanç elde edebileceklerini vurguladı. "Nakış ne kadar detaylı olursa, değeri de o kadar artar" diyen Khalili, kadınların emeklerinin karşılığını alacağına inandığını belirtti.

İran Dostluk Derneği Başkanı Sousan Harırı ise Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, "Bu tür etkinlikler, kadınların hem sosyalleşmesine hem de ekonomik özgürlük kazanmasına katkı sağlıyor" dedi.