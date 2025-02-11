Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından bu dönem açılan seracılık kursunda 30 kursiyerin eğitim görüyor.

Muratlı Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı seracılık kursuna katılan 30 kişilik kursiyere, teorik dersleri Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda, uygulama eğitimleri ise kırsal mahallelerdeki seralarda veriliyor.

Kursla ilgili yapılan açıklamada, "Devam eden kursla daha önce katılanlara seracılık faaliyeti bilgilerini yenilemek, yeni başlayacak olanlara da temel eğitim vermek hedefleniyor. Ayrıca, alınan seracılık kursu sertifikasıyla tarımsal desteklerden faydalanmaları da amaçlanıyor. Sebze Fidesi Üretimi kursuna da başvurular beklenenin üzerinde oldu. Yoğun ilgi gören seracılık kursunun tamamlanmasının hemen ardından ‘Sebze Fidesi Üretimi’ kursu başlayacak" denildi.

Muratlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarla, tarımsal üretime alternatif destekler sunmak amacıyla açılan kurslara katılan vatandaşların, topraklarını tarım faaliyetler yaparak değerlendirmelerini hem kendi ihtiyaçlarını hem de maddi kazanç sağlayabilmelerini, bu konuda onları teşvik ederek resmi ve özel kuruluşların desteklerini alabilmelerinin de önünün açılmasının sağlandığı belirtildi.