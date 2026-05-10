Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'ni 100. Yıl Caddesi'ne bağlayan noktada 39 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.