Çorum'un Alaca ilçesinde tartıştığı genç tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.Ö. (17) ile A.Y. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.A.Ö., bıçakla A.Y.'yi sağ bacağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.