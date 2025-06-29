Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aşırı sıcakların etkisiyle Yurtbekler Göleti kururken, Müsellim Göleti’nde ise sular yarı yarıya çekildi.

Muratlı’da bulunan göletler aşırı sıcaklar nedeniyle kurumaya başladı. Uzun süredir yağışsız geçen mevsim ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle göletlerde su kalmadı. Kuruyan Yurtbekler Göleti, bölgedeki ekosistemi ve tarımsal sulamayı da olumsuz etkiledi. Kurumaya yüz tutan Müsellim Göleti’nden ise su alınmaması uyarısında bulunuldu. Göletlerde toprak zemin ortaya çıkarken, çatlaklar ve kurumuş otlar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Vatandaşlar yaşanan kuraklık karşısında endişelenirken, yetkililerden su kaynaklarının korunması ve alternatif çözümler üretilmesi talep edildi.