Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, mahalle muhtarları ve sağlık amirliği personeline yönelik, vektörle (Haşere) mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıya katılan Başkan Yardımcısı Kevser Davarcı, mahallelerin belediyelerin aynası olduğunu belirterek, “Tüm muhtarlarımız görevlerini de layıkıyla yerine getirmektedirler. Haşereyle, sivrisinekle mücadele de mahallelerde sorunların başında gelmektedir. Bu eğitimin amacına vektörle mücadeleyi sizlerin de katkıları ile daha da etkin hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah güzel bir eğitim olur” diye konuştu.

Veteriner İşleri Müdürlü Bahadır Erdem Bülbül ise halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı etkin bir mücadele içerisinde olduklarını ifade ederek, tüm muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Sunum öncesi konuşan Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık Amiri Ahmet Geylani de vektörle mücadele konularından en önemlisinin kültür mücadelesi olduğunu ifade etti.

Eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Ziraat Mühendisi İbrahim Kocadağ ise, “Vektörle mücadeleyi daha çok ilaçlamayla değil de daha çok kültürel yani sulak alanlar yerlerin yelpaze gibi arazide yayılıyorsa bunu tek şerit haline getirmek daha iyi olur. Bu sayede daha az ilaç kullanarak daha çok fazla kültürel tedbirler alarak ülkemizi ve memleketimizi korumak asıl vazifemizdir. Benim de tercihim bu yöndedir. Muhtarlarımıza da çok görevler düşmektedir. Mahallelerinde vatandaşlara bu konuları anlatmaları gerekiyor. Okumalarımızda da bu konuyla ilgili eğitimler verilmelidir” dedi.

Mahalle muhtarları ise bilgilendirme için teşekkür ederek, bu mücadelede her türlü desteği vereceklerini söylediler.