Samsun’un Vezirköprü ilçesinde "Kurumsal Aidiyet ve Yönetişim" temalı eğitim programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu programda yerel yönetim hizmetlerinin daha etkili sunulması, sosyal hizmet faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, bireysel gelişimin desteklenmesi ve afet bilincinin artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim oturumlarında, kurumsal aidiyet ve motivasyon, "Aile Yılı" kapsamında sosyal hizmetler ve çocuk koruma, yönetişim anlayışı ve mahalle düzeyinde afet yönetimi gibi kritik başlıklar ele alındı. Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Köy ve Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kılınç, Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile ilçe merkezi ve mahalle muhtarları katıldı.