Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ve Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşen iftar programına Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar, meclis üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İftar Programında konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, iftara katılanlara Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın selamlarını iletti.

Güllük Mahalle Muhtarı Tülay Çelt ve TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin yaptıkları konuşmada düzenlenen iftar programından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve ekibine teşekkürlerini iletti.