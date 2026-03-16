Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Muğla bölgesi Ramazan Bayramı süresince gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamada, 'Bölgemizin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizin 19 Mart Arife Günü ve 20-22 Mart Bayram Günlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife Günü (19.03.2026 Perşembe): Bölgemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, sahil kesiminin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bayramın 1. günü (20.03.2026 Cuma): Bölgemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, sahil kesiminin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü (21.03.2026 Cumartesi): Bölgemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, sahil kesiminin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bayramın 3. günü (22.03.2026 Pazar): Bölgemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Arife günü ve Bayram Süresince Muğla'da Çarşamba günü Muğla 17/5, Perşembe günü 13/4, Cuma günü 14/3, Cumartesi günü 13/2 derece olması bekleniyor' denildi.