Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla 9 ilçesinde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.06.2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın kuzey kesimlerinde ( Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Ula, Kavaklıdere, Yatağan, Milas, Bodrum ) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.