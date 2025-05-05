Muğla’da, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesi üzerine Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, çeşitli tedbirler alarak soruna çözüm üretmeye karar verdi. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yaban domuzlarının neden olduğu güvenlik ve sağlık risklerini göz önünde bulundurarak harekete geçti.

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban domuzları kendi doğal yaşam alanları dışına çıkarak yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sokaklarda toplu halde dolaşan yaban domuzlarının yiyecek aradığı, bunun da halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, domuzların insanlara yaklaşarak muhtemel saldırılara yol açabileceği endişesi de gündeme geldi.

Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bu duruma karşı alınacak önlemleri belirledi. İlk olarak, il genelindeki tüm belediyelere, çöp konteynerlerinin kapaklı hale getirilmesi ve kapaklarının açık bırakılmasının engellenmesi talimatı verildi. Ayrıca, konteynerlerin çevresinin domuzların ulaşamayacağı şekilde korunaklı hale getirilmesi ve çöplerin gelişigüzel şekilde dışarı bırakılmasının önlenmesi için ilçelerde belirli saatlerde çöp atılmasına yönelik yeni uygulamalar başlatılması kararlaştırıldı.

Yaban domuzlarının, özellikle bazı ilçelerde vatandaşlar tarafından sokaklara bırakılan yiyecek ve atıklarla beslendiği tespit edilmesi üzerine, bu tür uygulamaların engellenmesi de bir diğer önemli karar olarak alındı. Bu tür uygulamaların, hem doğal dengeyi bozduğu hem de halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı. Konuyla ilgili olarak, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından sesli ve yazılı duyurular yapılacak.