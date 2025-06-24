Muğla’da spor alanında kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir aşama olan Spor Ortaokulu Yetenek Sınavları, Menteşe Spor Lisesi Spor Salonu’nda başladı.

Sınav sürecinde, aday öğrencilerin fiziksel yeterlilikleri, koordinasyonları, çeviklikleri ve spor branşlarındaki potansiyel performansları özel istasyonlarda ölçümleniyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan öğrenciler, spor alanında akademik ve profesyonel eğitim alma hakkı kazanacak. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bu önemli süreçte, sporun altyapısı daha da güçlenirken, geleceğin milli sporcularının keşfedilmesi hedefleniyor.

"Başarı yetenekle başlar, emekle büyür"

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetenek sınavlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Spora ilgi duyan yetenekli öğrencilerimizin keşfedilmesi ve profesyonel spor hayatına yönlendirilmeleri adına bu süreç büyük önem taşıyor. Çünkü biz biliyoruz ki: Başarı, yetenekle başlar; emekle büyür" ifadelerine yer verildi.

Muğla’da spor kültürünün yaygınlaştırılması, erken yaşta yetenekli bireylerin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına yürütülen bu çalışmanın her yıl daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.