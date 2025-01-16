Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Mahalle MeclisleriMenteşe, Fethiye ve Ula ilçelerindekuruldu.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın eşitlikçi ve katılımcı kent politikasının önemli adımlarından biri olan Kadın Mahalle Meclisleri’nin, Menteşe, Fethiye ve Ula’dan sonra diğer ilçelerde de kurulması için çalışmalar sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan “Kadınlar Kentini Yönetiyor” sloganıyla hayata geçirilen Kadın Mahalle Meclisleri’nin ilki, Menteşe ilçesinde kurularak ilk toplantısını Kötekli Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Kadınların yerel yönetimlere katılımını güçlendirmeyi ve daha eşitlikçi, kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmayı hedefleyen Kadın Mahalle Meclisleri, Kötekli Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ilk toplantısına 40 kadının katılımıyla başladı. Menteşe’deki bu ilk buluşmanın ardından Kadın Mahalle Meclisi toplantıları, Fethiye’nin Kesikkapı Mahallesi’nde ve Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde devam etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen toplantılarda, kadınların mahalle ve kent yönetimine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.Toplantılarda, meclis üyesi kadınlar “Nasıl bir kentte yaşamak istiyorum?” ve “İhtiyaçlarımızı neye göre belirliyoruz?” soruları üzerinde düşünerek, kendi taleplerini ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.