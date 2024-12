Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Organ Bağışı Yaşatır” adlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) öğrenci topluluğu ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Birimi Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte tıp fakültesi öğrencileri, Muğlalı vatandaşlarla bir araya gelerek organ bağışının hayat kurtarıcı önemini vurguladı. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı, broşürler dağıtıldı ve konu hakkında yanlış algıların düzeltilmesi için açıklamalar yapıldı. Aynı zamanda standa başvuranların tansiyonları ölçülerek parmaktan glikoz testleri yapıldı.

Etkinlik sırasında EMSA Koordinatörü Doç. Dr. Ercan Saruhan da öğrencileri yalnız bırakmayarak standı ziyaret etti. Doç. Dr. Saruhan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 28 bine yakın kişi organ nakli için bekliyor. Organ bağışı sadece belirli günlerde değil, geçen her an için önemlidir. Bağışlanan her organ, yeni bir hayata umut olmaktadır” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca etkinlikte görev alan öğrencilere ve Organ ve Doku Nakil Birimi çalışanlarından Nimet Şahin’e destekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.