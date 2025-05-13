Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar üzerine yapılan denetimde, bilet satış alanı önünde soğuk zinciri bozulmuş halde yaklaşık 100 kilogram işlenmiş midye ele geçirildi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik yaptığı kontrollerde, uygun olmayan şartlarda taşınan işlenmiş midyeleri tespit etti. Durumu Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen tarım ekipleri, işlenmiş midyelere el koyarak imha edilmek üzere işlem başlattı.

Yetkililer, vatandaşları sağlıksız gıda ürünleri konusunda duyarlı olmaya davet ederken, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.