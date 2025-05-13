Muğla’da düzenlenen farkındalık etkinliğinde, acil durumlarda hayat kurtaran 112 Acil Çağrı Hattı’nın önemi, minik öğrencilere eğlenceli ve öğretici aktivitelerle anlatıldı. Etkinlik kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla çocuklara, acil bir durumda nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sadece ambulans değil; polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi birçok acil hizmete tek numarayla ulaşılmasını sağladığı anlatıldı.

Etkinliğe katılan yetkililer, "Acil durumlarda hayat kurtaran 112’nin önemini erken yaşta anlatmak için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın ilgisi ve enerjisi bize umut verdi. Bilinçli bir nesil yetiştirmek, gelecekte muhtemel acil durumlarda daha doğru ve hızlı müdahalelerin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.