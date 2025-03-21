Muğla’da Okullarda Afet Risk Yönetim Projesi kapsamında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yapım ihalesi tamamlanan okulların inşaat çalışmaları sürüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Afet Risk Yönetim Projesi kapsamında, Muğla’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yapım ihalesi tamamlanan 4 okulun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Muğla Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde yapılacak olan okulun oturum alanı 1176 m, kapalı alanı ise 4810 m olarak planlandı. Okullarda Afet Risk Yönetim Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu proje, 16 sınıflı modern bir eğitim binasını içeriyor. Yeni yapılan eğitim binasında 480 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin daha güvenilir ve modern eğitim ortamlarında öğrenim hayatlarını sürdürebilmeleri için, okul binaları en güncel inşaat standartlarına uygun olarak inşa ediliyor. Alan içerisinde eğitim binası, spor sahaları, satranç alanı, yeşil alan ve otopark alanı yer alıyor. Ayrıca, öğrencilerin gelişimini destekleyecek şekilde beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, teknoloji atölyesi, fen laboratuvarı, müzik atölyesi ve bilgisayar dersliği de inşa edilecek.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, devam eden Bayır Ortaokulu inşaatının şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten İl Müdürü Çay, "Öğrencilerimizin güvenli ve modern eğitim binalarında öğrenim görmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şartlarda yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.