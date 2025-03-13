Mart ayı, dünya genelinde "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul edilirken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Alkan’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, kolon kanseri konusunda halkı bilgilendirmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Etkinlik kapsamında, bilgilendirici broşürler dağıtılırken, katılımcılara kolon kanserinin sembolü olan mavi kurdele takıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Eda Özlek de farkındalık standını ziyaret ederek desteklerini gösterdi.

Doç. Dr. Ali Alkan, kolon kanseri hakkında bilgi vererek, hastalığın genellikle kalın bağırsakta veya rektumda başladığını ve erken evrede teşhis edildiğinde tedavi başarı oranının yüksek olduğunu belirtti. Ancak, belirtilerin genellikle geç fark edilmesi nedeniyle kolon kanseri farkındalığının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.