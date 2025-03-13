İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 45 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerdeki sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıda, belediyenin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalar anlatılırken, özellikle yol yapım ve asfaltlama projelerine değinildi. Başkan Eşki, ikinci asfalt serim makinesi ile çalışmaların hızlandığını belirtirken, parklar ve taziye evleri konusunda da yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Toplantının ardından muhtarlar, belediyenin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda Bornovalı muhtarlarla bir araya geldi. 45 mahallenin muhtarının tek tek söz aldığı toplantıda, mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm talepleri dile getirildi.

Belediyenin çalışmaları anlatıldı

Toplantıda, Bornova Belediyesi’nin son bir yılda gerçekleştirdiği proje ve yatırımlar ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini anlatan tanıtım filmleri gösterildi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, muhtarların talepleri tek tek not alındı.

"İkinci asfalt finişeri ile çalışmalar hızlanıyor"

Özellikle yol çalışmaları konusunda büyük çaba içinde olduklarını vurgulayan Başkan Ömer Eşki, "Birçok belediyede hiç asfalt finişeri yokken biz ikincisini aldık. Böylece iki ekiple aynı anda asfalt serimi yaparak yol çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Çeşitli kurumların yaptığı alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını bekleyerek koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Amacımız, Bornova’nın tüm yollarını daha konforlu hale getirmek" dedi.

Parklar ve taziye evleri için yeni projeler yolda

Bazı bölgelerde ihale süreçlerinin tamamlandığını, bazı yerlerde ise devam ettiğini belirten Başkan Eşki, parklar ve taziye evleri konusundaki projeleri de bir bir hayata geçireceklerini söyledi.

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiçekli Mahallesi Muhtarı Zeki Güler, Bornova Belediyesi ile her zaman iletişim halinde olduklarını belirterek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Eşki’ye teşekkür etti.

İftar yemeğinde buluşma

Toplantının ardından muhtarlar, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde Başkan Ömer Eşki ve belediye bürokratlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.