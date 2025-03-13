Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından özel bir program düzenlendi.

Gönen Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, ilçe protokolü, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, İstiklal Marşı’nın yazılış süreci ve milli mücadeledeki önemi anlatıldı. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri ve şiirler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı’nı Ezbere Güzel Okuma Yarışması" büyük ilgi gördü. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, programın sonunda yaptıkları konuşmalarda, milli değerlerin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104. yılı münasebetiyle düzenlenen bu anlamlı programda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andık. Milli değerlerimize sahip çıkan tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.