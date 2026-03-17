Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bazı mahallelerde açık arklarla yapılan tarımsal sulamanın kapalı ve modern sulama hatlarına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan projenin hayata geçirildiğini açıkladı.

Baydar, 2025 yılında muhtarlar ve kooperatif başkanları tarafından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) yapılan başvurular doğrultusunda çalışmalar başlatıldığını belirtti. İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Sulama Birimi tarafından başvuru yapılan mahallelerde teknik incelemeler gerçekleştirildiğini ifade eden Baydar, ihtiyaç duyulan boru miktarları ve çaplarının belirlenerek sulama hatlarının güzergâhlarının uzman teknik personeller tarafından planlandığını söyledi.

Yapılan tespitler doğrultusunda ihtiyaç duyulan HDPE 100 kapalı sistem sulama borularının YİKOB tarafından sağlanan bütçe ile ihale edilerek temin edildiğini kaydeden Baydar, boruların ilgili firma tarafından mahallelere ulaştırıldığını ve teknik personel gözetiminde muhtarlar veya kooperatif başkanlarıyla birlikte teslim alındığını ifade etti.

Mevcut durumda bazı mahallelerde sulamanın açık beton veya toprak arklarla yapıldığını belirten Baydar, bu sistemlerde ciddi su kayıpları yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Arklardaki kırık ve çatlaklar nedeniyle su kayıpları yaşanmakta, ayrıca yaz aylarında yüksek sıcaklık nedeniyle buharlaşma yoluyla önemli miktarda su kaybı oluşmaktadır. Kapalı sistem sulama hatları sayesinde bu kayıpların önüne geçilecek, su verimliliği artırılacaktır. Aynı miktardaki su ile daha fazla tarım arazisi sulanabilecek ve bu durum tarımsal verim ile üretimde artış sağlayacaktır.'

Küresel iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle suyun her geçen gün daha kıymetli hale geldiğini vurgulayan Baydar, projenin su tasarrufu sağlamasının yanı sıra üreticilerin daha fazla ürün elde ederek gelir seviyelerinin artmasına da katkı sunacağını belirtti.

Proje kapsamında mahallelere ulaştırılan sulama borularının önümüzdeki günlerde zemine yerleştirilmesi ve döşeme çalışmalarına başlanacağını ifade eden Baydar, ilgili mahallelerde 2026 yılı yaz döneminde modern kapalı sistem sulama hatlarının tamamlanarak kullanılmaya başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

2025 yılında yapılan başvurular doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 10 mahallede kapalı sistem HDPE 100 sulama borusu desteği sağlandığını, ayrıca 2 mahallede mevcut beton ve açık sulama arklarının onarım ve yenilenmesi için YİKOB bütçesinden ödenek ayrıldığını sözlerine ekledi.