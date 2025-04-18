Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Mustafa Muğlalı İşhanı’nın yıkımı için geri sayım başlarken, iş makineleri sahaya indi.

Bir süredir idari işlemlerin tamamlanması beklenen yapı, hak sahiplerinin anlaştığı firma tarafından yıkılacak. Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Engin Fırat Ata konuyla ilgili yaptığı açıklamada yıkım ruhsatı işlemlerinin sona yaklaştığını belirterek, "Gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkım en kısa süre içerisinde başlayacak" dedi.

Başkan Yardımcısı Ata, açıklamasında depreme dayanıklı şehir hedeflerine vurgu yaparak, "Depreme dirençli bir şehir inşa etme vizyonumuzla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı