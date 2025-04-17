Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu’nda "Muğla’nın Huzuru Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, turizm ve güvenlik alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Vali Akbıyık, kent genelinde 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, eksiklikleri tespit edilen 247 tesisin kapatıldığını, 23 tesisle ilgili kapatma sürecinin ise sürdüğünü belirtti. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 saat insansız hava araçlarıyla izleme yapıldığını ifade eden Akbıyık, "Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 384 yangın yaşandı. Bu yıl şu ana kadar 39 yangın çıktı. Hedefimiz ormanlarımızın hiç yanmaması. Bu kapsamda ormanlık alanlara girişleri yasaklıyoruz. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Konuşmasında turizm verilerine de değinen Akbıyık, 2024 yılında Muğla’ya 3 milyon 700 bin yabancı turistin geldiğini hatırlatarak, "Muğla’nın potansiyeli bence Antalya’dan daha fazla. Turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması için tüm birimlerimizle yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.

2025 yılının ilk üç ayına ilişkin verileri de paylaşan Vali Akbıyık, bu dönemde haklarında hapis cezası bulunan 1260 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ayrıca 279 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 345 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi ve 21 kişi tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 133 operasyonda 204 kişi gözaltına alındı, 137 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 16 bin 465 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 268 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi.

Yılın ilk üç ayında Muğla’da 637 bin araç sürücüsü denetlendi. Bu denetimlerde 73 bin sürücüye cezai işlem uygulanırken, 4 bin 500 araç trafikten men edildi, 1400 sürücünün ehliyetine el konuldu. 125 bin motosiklet kullanıcısından ise 33 binine para cezası kesildi. Vali Akbıyık, denetimlerin temel amacının cezalandırmak olmadığını vurgulayarak, "Amacımız cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.