Beylikdüzü Belediyesi spor alanında yaptığı çalışmalarla ilçedeki öğrencilerin, ulusal ve uluslararası arenalarda başarılarına katkı sunmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, “Sporda öncü Beylikdüzü” mottosuyla sporcuları desteklemeye devam ediyor.

Belediye, ilçeye kazandırdığı tam donanımlı spor tesisleri, çeşitli branşlardaki spor kursları ve aktivitelerle çocuklar ve gençlerin spor hayatına katkı sunarken Beylikdüzü’nden çıkan sporcular, Türkiye genelinde sayısız başarı elde ediyor. Son olarak, Beylikdüzü Form Anadolu Lisesi öğrencileri, farklı spor branşlarında gösterdikleri üstün performanslarla Türkiye genelinde büyük başarılara imza attı.

Edirne’de düzenlenen yüzme yarışmalarında, 50 metre mono palet kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Özün Pişkinoğlu, aynı zamanda dört farklı branşta Milli Takım barajını geçerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı. Eymen Doruk Gündoğdu, Bartın’da gerçekleştirilen karate şampiyonasında 76 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken Zerda Keleş, Kempo dövüş sanatlarında Türkiye Şampiyonluğu kazandı.