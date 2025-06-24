Yakın zamanda sosyal hizmet atölyesi olarak kapılarını açan Gözcüler Evi, yaz tatiline giren öğrenciler için hem eğlenceli hem de eğitici bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğe ve eğitime verdiği önem kapsamında sosyal hizmet atölyesi olarak hayata geçirdiği Gözcüler Evi’nde çocukları farklı atölyelerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda karnesini alıp yaz tatili heyecanını yaşayan öğrenciler Gözcüler Evi’nde gerçekleştirilen sinema akşamı ile keyifli vakit geçirdi.

YAZ TATİLİ GÖZCÜLER EVİ’NDE GÜZEL

Gözcüler Evi’nde yaz tatili boyunca 4-18 yaş arası çocukları farklı branşlarda atölye çalışmaları bekliyor. Hem eğitici hem de öğretici atölyeler arasında; İngilizce, Satranç, Akıl Zekâ Oyunları, Resim Atölyesi, Yaratıcı Drama, Seramik Atölyesi, Ergoterapi Atölyesi, Okul Öncesi Etkinlikleri ve Taş Boyama, Kâğıt Sanatları, Ebru, Engelli Sanat Atölyeleri yer alıyor.