Kocaeli’de yedikleri tavuk dönerden 648 vatandaş gıda zehirlenmesi nedeniyle sağlık kuruluşlarına kaldırılmasının ardından Muğla’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dönercilerde sağlıklı gıda denetimi gerçekleştirildi.

Muğla’da döner satışı yapan işletmelerin denetimleri Muğla genelinde 13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde döner satışı yapan işletmelerin denetimlerini tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ kapsamında idari işlem uygulanmıştır. Denetim sırasında işletmeler, gıda güvenliği ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmiştir. Halkımızın sağlığı bizim için öncelikli! Güvenilir gıda için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.