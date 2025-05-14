Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarımda Kurumların Gücü" projesinin tanıtımı ve 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlamaları, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte tarımın geleceği, kurumlar arası işbirliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem tarafından proje sunumu yapılırken, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası Başkanı Ergün Uluçam da "Lefkoşa Tarımda Gücü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras konuşmasında, çiftçiliğin giderek daha çok emek ve fedakârlık isteyen bir alan haline geldiğini vurguladı. Aras, "Turizm ve tarım kenti olarak iki sektörü birlikte beslememiz gerekiyor. Ekonomik şartllar, iklim değişikliği, kuraklık, gıda krizi ve doğal afetler tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Muğla, en çok yağış alan illerden biri olmasına rağmen bugün en kurak iller arasında yer alıyor. Bu büyük bir uyarı niteliğinde" dedi.

Gonca Köksal Aras, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, tarımda otomasyon sistemleri ve pazarlama stratejilerinin önemine değinerek, yerel işbirliklerinin arttırılması gerektiğini vurguladı. "Muğla’da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlar sorumluluğunu bilmeli, bu bilinçle çalışmalı" diyen Aras, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem’e ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çocuklar için tarım ve ekoloji eğitimlerine de değinen Gonca Köksal Aras, "Pandemi döneminde kırsala yönelim oldu ama tarım, dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Gelecek nesilleri tarım konusunda bilinçlendirmek için 6-12 yaş grubu çocuklara yönelik ekim, tohum, kompost gibi uygulamalarla eğitimler veriyoruz. Bu konuda Ege Vakfı ile iş birliği içindeyiz" dedi.

Etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise katılımcılara teşekkür ederek, planlama ajanslarının önemine dikkat çekti. Aras, "Bu tür ajanslar geleceğe yatırım niteliği taşıyor. Eleştiriler olacaktır ama bu kurumlar verileri toplar, işler ve projelere dönüştürür. Bugün Muğla Planlama Ajansı akademik çevreler, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında güçlü bağlar kuruyor" diye konuştu.

Gençlerin kente bakış açısına yönelik bir araştırma sonuçlarını da paylaşan Aras, "Bu rapor gençlerin beklenti, kaygı ve umutlarını anlamaya yönelik samimi bir çabanın ürünü. Araştırmaya göre gençlerin yalnızca yüzde 5’i mutlu hissediyor, mutsuzluk oranı yüzde 60. Gençler umutsuz ve güvencesiz hissediyor, yurt dışına çıkma arzusu yüksek. Eğitimde fırsat eşitsizliği, sosyal güvencesizlik ve toplumsal eşitsizlik gençlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor" dedi.