Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın himayelerinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında, Muğla’da öğrenci ve öğretmenler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde, sıra dışı ve ilham verici bir sergi düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, okudukları hikâyeleri kendi hayal dünyalarıyla harmanlayarak hayal ettikleri oyuncakları tasarladı. Bu özgün tasarımlar, daha sonra üç boyutlu materyallere dönüştürülerek okul bünyesinde sergilendi. Sergi, hem öğretmenlerin hem de velilerin büyük beğenisini kazandı.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Bu anlamlı projede yer alarak özveriyle çalışan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, ‘Bir Kitap Bir İnsan’ projesine gönülden katkı sunan herkesi tebrik ediyoruz" denildi.